Givaudan ist im ersten Quartal 2025 weiter stark gewachsen. Nach dem Rekordjahr 2024 hat der Aromen- und Duftstoffhersteller aber etwas an Schwung verloren. Die im laufenden Jahr nicht zuletzt wegen Zöllen wohl steigenden Inputkosten will Givaudan vollständig an die Kunden weitergeben.