Ein Blick auf die Regionen zeigt, dass insbesondere Lateinamerika das Wachstum getrieben hat. Organisch stand hier ein Plus von 40 Prozent zu Buche. In sogenannten «Wachstumsmärkten» insgesamt stand ein organisches Wachstum von fast 22 Prozent zu Buche, während es in ausgereiften Märkten lediglich 5,5 Prozent waren.