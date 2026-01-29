Der neue Zyklus geht auch mit einem Wechsel an der Konzernspitze einher. Ab März übernimmt Christian Stammkoetter vom langjährigen CEO Gilles Andrier, der das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernimmt, die operative Führung. Givaudan hatte die Personalie zusammen mit der neuen Zielsetzung im Sommer kommuniziert. Stammkoetter war zuvor als Manager beim französischen Nahrungsmittelkonzern Danone für die Region Asien, Naher Osten und Afrika zuständig.