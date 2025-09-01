Der Aromen- und Riechstoffkonzern Givaudan hat die Übernahme der Mehrheit am brasilianischen Dufthaus Vollmens Fragrances abgeschlossen. Der weltweit führende Anbieter von Duft- und Schönheitsprodukten stärke damit seine Präsenz in Lateinamerika, Mittelamerika sowie weiteren internationalen Märkten, hiess es in einer Mitteilung vom Montagabend.