Besonders das Aromengeschäft im Nordamerika war mit einem organischen Rückgang von 12 Prozent schwach. Auch in der Region Asien-Pazifik gingen die Aromen-Verkäufe zurück. Stark war das Wachstum dagegen in der Region Südasien, Naher Osten und Afrika sowie in Lateinamerika. Auch in Europa resultierte ein leichter Zuwachs. Insgesamt sanken die Verkäufe in der Aromendivision aber um 7,1 Prozent auf 1,86 Milliarden Franken (organisch -0,9%).