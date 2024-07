Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat B.Kolormakeup & Skincare (B.Kolor) nun ganz in seinem Besitz. 2021 hatte Givaudan bereits einen Minderheitsanteil von 25 Prozent an dem Unternehmen erworben, um seine Präsenz im Bereich Schönheit auszubauen. Die Übernahme der verbleibenden 75 Prozent ermögliche es Givaudan, «innovative Lösungen für Make-up-Formulierungen anzubieten und seine Fähigkeiten für Hautpflegeanwendungen weiter auszubauen», heisst es in einem Communiqué vom Montag.