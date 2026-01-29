In Franken stieg der Umsatz um 0,8 Prozent auf 7,47 Milliarden Franken. Organisch resultierte ein Wachstum von 5,1 Prozent, nach 12,3 Prozent im Vorjahr. Der operative Gewinn (EBITDA) lag bei 1,75 Milliarden (-0,8 Prozent), was einer um 0,4 Prozentpunkte tieferen Marge von 23,4 Prozent entspricht. Es blieb ein um 1,7 Prozent tieferer Reingewinn von 1,07 Milliarden Franken. Die Dividende soll dennoch um 2 Franken auf 72 Franken je Aktie steigen.