Analysten werten Zahlen positiv - Aktie legt zu

Analysten werten die Zahlen insgesamt positiv. Sie verweisen auf das besser als erwartete organische Wachstum sowie die robuste Entwicklung im Duftstoffgeschäft. Zwar habe sich die Dynamik insgesamt abgeschwächt, dies sei jedoch angesichts der hohen Vergleichsbasis und der zuletzt schwächeren Branchentrends wenig überraschend. Zudem erachten einige Analysten die Bewertung nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Monate als attraktiv.