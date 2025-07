«Trotz hoher Vergleichsbasis haben wir über alle Bereiche hinweg ein starkes Wachstum erzielt», sagt Givaudan-CEO Gilles Andrier im Gespräch mit AWP am Dienstag im Anschluss an die Ergebnispräsentation. «Wir sind stärker gewachsen als die Konkurrenz und haben Marktanteile gewonnen», fügt er an.