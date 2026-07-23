Der seit diesem Frühjahr amtierende CEO sieht gleich mehrere Wachstumstreiber. Chancen verspricht er sich vom Boom der Abnehmmedikamente vom Typ GLP-1. Weil Lebensmittelhersteller ihre Produkte stärker auf kalorienärmere Ernährung ausrichten, steigt nach seiner Einschätzung die Nachfrage nach Technologien zur Zucker-, Salz- und Fettreduktion.