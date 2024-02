Die Führung der Graubündner Kantonalbank (GKB) will sich weiterhin nicht zu allfälligen Krediten an die österreichische Signa-Gruppe äussern. Bankpräsident Fanconi begründete dies am Freitag an der Bilanzmedienkonferenz in Chur mit der Wahrung des Bankkundengeheimnisses.

09.02.2024 11:22