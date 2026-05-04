Die BZ Bank habe den Kläger und weitere Privatkunden dazu gebracht, auf Bezugsrechte bei einer Kapitalerhöhung mittels Stimmrechtsaktien zu verzichten - womit diesem Geld entgangen sei. Zudem kritisiert gemäss Inside Paradeplatz der Kläger die Bewertung der Firma. Der Preis für die Aktien sei anhand einer internen Berechnungsformel der BZ Bank künstlich tief angesetzt worden.