Heimkonsum legt am stärksten zu

Mit einem Plus von 2,3 Prozent beim Heimkonsum setzte sich der Trend zum Glacegenuss zu Hause fort, wie Glacesuisse weiter mitteilte. Insgesamt konsumierten die Schweizerinnen und Schweizer 28,7 Millionen Liter Glace in Form von Multipacks, Lutschern und Cornets sowie Glaceblöcken und Bidons. Besonders stark wuchsen Multipacks von Cornets mit einem Plus von 12,8 Prozent.