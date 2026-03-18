Der Ausbau der Glasfasernetze in der Schweiz hat im Jahr 2025 weitere Fortschritte gemacht. Inzwischen sind nahezu drei Viertel aller Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen, wie die Infrastrukturgesellschaft Swiss Fibre Net am Mittwoch mitteilte. Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz damit jedoch weiterhin leicht unter dem Durchschnitt.