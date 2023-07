Der britische Telekomkonzern BT Group hat in seinem ersten Geschäftsquartal von einer höheren Nachfrage nach Glasfaserprodukten und Preiserhöhungen profitiert. Der Umsatz vor Sondereffekten für die drei Monate bis Ende Juni stieg im Vergleich zum Pro-Forma-Wert des Vorjahres um vier Prozent auf knapp 5,2 Milliarden britische Pfund (rund 6 Mrd Euro), wie die Beteiligung der Deutschen Telekom am Donnerstag in London mitteilte. Normalisiert stagnierte der Umsatz aber nahezu bei einem mageren Plus von einem Prozent.

27.07.2023 08:43