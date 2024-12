Grosse Hoffnungen setzt Schott künftig unter anderem in das Geschäft mit Brillen für die Anzeige sogenannter erweiterter Realität (AR, Augmented Reality), mit Gläsern für die Astronomie oder auch in das Geschäft mit der Halbleiterindustrie. In Malaysia wurde kürzlich ein Werk für das AR-Geschäft in Betrieb genommen.