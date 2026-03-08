Die SP würde es schaffen, ihre vier Sitze zu verteidigen. Balthasar Glättli von den Grünen, der auf dem Weg dazu ist, neu in die Stadtregierung gewählt zu werden, liegt derzeit vor den beiden bisherigen Starträten Andreas Hauri (GLP) und Michael Baumer (FDP) an siebter Stelle.
Përparim Avdili, der den zweiten FDP-Sitz sichern sollte, und der auch für das Stadtpräsidium kandidiert, würde nach aktuellem Stand nicht gewählt.
Die meisten Stimmen holte bislang SP-Stadtrat Raphael Golta, gefolgt von Daniel Leupi (bisher, Grüne) und Simone Brander (bisher, SP). Céline Widmer (neu, SP) liegt vor Karin Rykart (bisher, Grüne) und Tobias Langenegger (neu, SP).
Bei den Stadtratswahlen traten drei von neun Zürcher Stadtratsmitglieder nicht mehr an: Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) sowie die Stadträte André Odermatt (SP) und Filippo Leutenegger (FDP).
Um das Stadtpräsidium kämpfen neben dem bisherigen Stadtrat Raphael Golta (SP) auch Përparim Avdili (FDP), Serap Kahriman (GLP) und Ueli Bamert (SVP), Marcel Bühler (FL Züri) sowie Peter Vetsch (parteilos). Golta liegt klar vorne und wäre bislang als einziger der Kandidierenden fürs Stadtpräsidium als Stadtrat gewählt.
(AWP)