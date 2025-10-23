Die Signa-Gruppe war zudem Mitbesitzerin der Warenhausgruppe Globus, deren operatives Geschäft mittlerweile an die Partnerin, die thailändische Central Group, verkauft wurde. Weiterhin haben eine Reihe von Kantonalbanken mit Globus-Immobilien besicherte Kredite ausstehend. Zu den grössten Kreditgebern der Signa-Gruppe gehörte die Julius Bär-Gruppe, die Anfang 2024 den gesamten Kreditbetrag in Höhe von 606 Millionen Franken abschreiben musste.