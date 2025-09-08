Die GZO Spital Wetzikon AG war im vergangen Jahr aufgrund einer zur Rückzahlung fälligen Anleihe von 170 Millionen Franken in finanzielle Schieflage geraten. Der Rettungsplan sieht vor, dass die Anleihegläubiger und andere Gläubiger auf einen grossen Teil ihrer Forderungen verzichten müssen. Zusammen mit den Beiträgen der Aktionärsgemeinden soll so die Zukunft des Spitals gesichert werden.