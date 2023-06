Glencore erhält dafür von Bunge rund 3,1 Milliarden US-Dollar in Bunge-Aktien und 1 Milliarde in bar. Glencore und die anderen Viterra-Eigentümer, das Canada Pension Plan Investment Board und die British Columbia Investment Management Corporation, hätten ein entsprechendes Abkommen mit Bunge unterzeichnet, teilte Glencore am Dienstag mit. Die Transaktion schaffe eine diversifizierte und global ausgerichtete Firma für Lösungen in der Agrarwirtschaft.