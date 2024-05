Glencore will sich in Kanada noch stärker an der Platin-Minengesellschaft Stillwater Critical Minerals beteiligen. Glencore habe im Rahmen einer entsprechenden Vereinbarung für 2,1 Millionen kanadische Dollar oder umgerechnet knapp 3,2 Millionen Franken Rechte zum Kauf von weiteren Stillwater-Aktien gesichert, teilte der Konzern am Donnerstag mit.