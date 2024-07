Nach einer umfassenden Prüfung hat sich der kanadische Industrieminister François-Philippe Champagne dazu entschieden, die Übernahme des Kohlegeschäfts von Teck durch Glencore «unter strengen Auflagen» zu genehmigen, wie das zuständige Ministerium am Donnerstag mitteilte. In die Gespräche mit einbezogen waren neben Teck und Glencore auch die Provinzregierung der Provinz British Columbia und die Bundesbehörden Environment and Climate Change Canada und Natural Resources Canada.