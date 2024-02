Mehrheit der Metalle rückläufig

Bei den anderen Metallen war der Abbau grösstenteils rückläufig: So wurden 2 Prozent weniger Zink produziert und 5 Prozent weniger Blei. Beim Zink war der Grund für den leichten Rückgang die Veräusserung des südamerikanischen Zinkbetriebs im Jahr 2022 und die Schliessung der kanadischen Mine im Matagami, die durch die höhere Produktion an den Standorten in Kazzinc in Kasachstan und Antamina in Peru nicht ganz ausgeglichen wurden.