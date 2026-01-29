Die Produktion von Kupfer belief sich 2025 auf rund 851,600 Tonnen und lag damit 11 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie Glencore am Donnerstag im Produktionsbericht bekannt gab. Der Rückgang sei in erster Linie auf geringere Gehalte und Ausbeuten im Zusammenhang mit der Abbauplanung zurückzuführen, insbesondere bei den Minen Collahuasi, Antamina und Antapaccay.