Anfang Juli hatte der Schweizer Rohstoffkonzern in Kanada grünes Licht für die Milliardenübernahme der Mehrheit am Teck-Kohlegeschäft erhalten. Nach der Übernahme der Teck-Tochtergesellschaft Elk Valley Resources (EVR) in Vancouver sei man weiter im Austausch mit den Aktionären, um deren Meinung zur möglichen Abspaltung des Kohle- und Kohlenstoffstahlgeschäfts abzuholen, so Glencore am Dienstag. Ergebnisse und Entscheide dazu würden voraussichtlich gemeinsam mit den Halbjahresergebnissen nächste Woche verkündet.