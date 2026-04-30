Auswirkungen des Nahostkonflikts zuletzt deutlicher spürbar

Die Folgen des Krieges hätten im ersten Quartal noch keine grossen Auswirkungen auf das Geschäft von Glencore gehabt, heisst es weiter. Zuletzt seien die Einflüsse aber stärker geworden, was sich vor allem in höheren Inputkosten - insbesondere für Diesel und Schwefel - sowie einem grundsätzlich schwächeren US-Dollar niedergeschlagen habe.