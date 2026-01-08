Nun könnte es zu einem Zusammenschluss von einzelnen oder allen Geschäften der beiden Unternehmen kommen. Beide Firmen hätten die Erwartung, dass bei einer Fusion Rio Tinto das Schweizer Unternehmen kaufen würde, hiess es. Es gebe aber keine Sicherheit, dass man sich auf eine Transaktion einigen könne. Die Gespräche befänden sich noch in einem vorläufigen Stadium, erklärte Glencore.