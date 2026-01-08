Zuvor hatte die britische Zeitung «Financial Times» über die Gespräche berichtet. Bereits vor einem Jahr hatten beide Bergbaukonzerne Gespräche über einen Zusammenschluss geführt, die aber scheiterten.
Nun kommt es zu einer erneuten Annäherung. Beide Firmen hätten die Erwartung, dass bei einer Fusion Rio Tinto das Schweizer Unternehmen kaufen würde, hiess es. Es gebe aber keine Sicherheit, dass man sich auf eine Transaktion einigen könne.
Rio Tinto hat nun gemäss den britischen Übernahmeregeln Zeit bis zum 5. Februar, um 17 Uhr, die Absicht für ein Kaufangebot bekannt zu geben, oder anzukündigen, dass Rio Tinto kein Interesse habe, hiess es weiter.
jb/
(AWP)