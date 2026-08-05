Für das Gesamtjahr sei Glencore nun gut positioniert, um für das Marketing-EBIT das obere Ende der langfristigen Spanne von 2,3 bis 3,5 Milliarden zu übertreffen. Ausserdem sei man sei auf Kurs, um das angestrebte Kupfer-Produktionsvolumen von etwa 1 Million Tonnen bis Ende 2028 und etwa 1,6 Millionen Tonnen bis 2035 zu erreichen.