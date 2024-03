Wie die «Financial Times» am Mittwoch berichtete, hat Tribeca diese Woche einen Brief an den Verwaltungsrat von Glencore gesendet, in dem der Hedgefonds verschiedene Vorschläge macht zur Verbesserung des Aktienkurses. Glencore habe seit dem Börsengang im Jahr 2011 im Vergleich mit Konkurrenten eine schlechtere Aktienperformance vorzuweisen, so der Vorwurf von Tribeca. Der Hedgefonds kontrolliert über Aktien und Derivate einen Anteil von rund 300 Millionen US-Dollar an Glencore, wie die «FT» mit Bezug auf mit der Angelegenheit vertraute Personen schreibt.