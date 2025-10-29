An seinem Langfristziel für den bereinigten Marketing-EBIT hält das Zuger Unternehmen fest, wie Glencore am Mittwoch in seinem Produktionsbericht bekannt gab. Entsprechend der bisherigen Entwicklung erwarte man für das Gesamtjahr einen bereinigten EBIT im mittleren Bereich der langfristigen Prognose von 2,3 bis 3,5 Milliarden US-Dollar, also bei rund 2,9 Milliarden.