Die Produktionsziele für 2025 hat Glencore leicht angepasst, meistens nach unten. Beim Kupfer wurde die obere Marke der Zielspanne erneut gesenkt, ebenso bei Kobalt und Zink. Beim Nickel wurde die ganze Spanne klar reduziert. Dafür wurde bei der thermischen Kohle die Zielspanne leicht erhöht, während das Ziel für die Kokskohle unverändert blieb.