Rio-Deal gescheitert - Kohle bleibt im Konzern

Konkreter äusserte sich Nagle auch zu den gescheiterten Fusionsgesprächen mit Rio Tinto. «Es ging am Ende um den Wert», sagte er. Man habe sich bei der Bewertung nicht annähern können. Ein Zusammenschluss hätte einen Rohstoffkonzern mit einem Börsenwert von über 260 Milliarden Dollar geschaffen und wäre die grösste Fusion der Branche gewesen.