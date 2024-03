Die Transaktion sei nun abgeschlossen worden, teilte Glencore am Donnerstag mit. Mit Abschluss des Deals hat Glencore für die Mine 411 Millionen US-Dollar in bar erhalten. Weitere 135 Millionen werden über die kommenden 4,5 Jahre fällig und hinzu kommen noch Beteiligungen am verkauften Kupfer. Von 2027 bis ins Jahr 2035 erhält Glencore 10 Prozent vom Umsatz des Kupfers, der oberhalb eines Preises von 12'000 US-Dollar je Tonne resultiert.