Projekte in Argentinien

Glencore sieht etwa in Argentinien im Kupferabbau gute Voraussetzungen. Die argentinische Regierung um den neuen Präsidenten Javier Milei habe sich in Gesprächen äusserst unternehmerfreundlich präsentiert, sagte Nagle. Investiert wird in die Kupfer- und Goldmine Mara sowie in das Minenprojekt El Pachon. Aber auch in Peru, Chile und Kongo baut Glencore Kupfer im grossen Stil ab.