Der Rohstoffkonzern Glencore rechnet trotz eines Gerichtsurteils in Chile vorerst nicht mit Auswirkungen auf die Kupferproduktion der Mine Collahuasi. Ein Umweltgericht hatte am Freitag eine Umweltbewilligung für ein Ausbauprojekt, die 2021 erteilt wurde, teilweise aufgehoben, wie Glencore am Montag mitteilte.