Börsengang in New York geplant

Als eigenständige Einheit habe das Stahlkohle-Geschäft als «führendes und cash-generierendes» Unternehmen bessere Aussichten, so Nagle. Es werde auch viele Investoren anziehen. Die Erstkotierung soll demnach in New York an der NYSE erfolgen, verbunden mit Zweitkotierungen in Kanada und Südafrika.