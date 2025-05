«Das Unvorstellbare ist heute eingetreten, wir haben praktisch das sichtbare Dorf verloren», sagte Gemeindepräsident Matthias Bellwald an einer Medienkonferenz am Mittwochabend in der Turnhalle der Nachbargemeinde Ferden VS. Er sei froh, dass man alle Einwohner aus Blatten habe evakuieren und Sicherheit bringen können.