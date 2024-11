Angela Petruzzi ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Petruzzi GmbH und auch der Erich Fischli & Partner KLG in Näfels. Sie sei dort unter anderem in der Abschluss-, Steuer-, und Unternehmensberatung sowie in der Wirtschaftsprüfung für KMU tätig. Zuvor war sie langjährige Mandatsleiterin Wirtschaftsprüfung bei der BDO AG in Lachen und Glarus.