In der neuen Ausgabe des «Global Cities Index» liegen die bayerische Landeshauptstadt und ihr Umland als bestplatzierte deutsche Region unter den ersten hundert auf Platz 22 vor Berlin (29), Hamburg (39), Frankfurt (62) und Düsseldorf (99). Doch gehen die britischen Analysten davon aus, dass der Grossraum Berlin in nicht allzu ferner Zukunft an München vorbeiziehen dürfte.