Allzeithoch durch Fussball

Unter anderem traf an diesem Rekordtag Eintracht Frankfurt auf den FC Barcelona und unterlag in einer spannenden Partie nach einer Halbzeitführung doch noch knapp mit 2:1. Der Datenrekord von 26,99 Tbit/s entspricht in etwa fünf Milliarden Smartphone-Fotos, die pro Sekunde versendet werden. An diesem Tag verzeichnete auch der Internetknoten seinen eigenen Allzeitrekord von 18,73 Tbit/s.