Der WWF begrüsst das Abkommen. Es führt zum Beispiel Verpflichtungen für Länder ein, mehr Daten über Bestände und Subventionen offenzulegen und Rechenschaft darüber abzulegen, wie überfischte Bestände wieder aufgebaut werden, wie Holl sagt. «Das Abkommen muss nun voll und ganz umgesetzt werden. Dann brauchen wir schnellstmöglich ein weiteres Fischereiabkommen, das noch bestehende Lücken schliesst und auch die Subventionen stoppt, die zu Überkapazitäten der Flotten beitragen», so Holl. Über ein weiteres Abkommen wird bereits verhandelt./oe/DP/zb