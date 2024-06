Zum Konkurs des drittgrössten europäischen Reiseveranstalters FTI sagte Lüthi: «Ich bedaure in erster Linie die betroffenen Mitarbeitenden. Die Marktanteile von FTI in der Schweiz werden sich die verbleibenden Player unter sich aufteilen. Uns als Globetrotter Group betreffen die Umwälzungen nur am Rande, wir haben eine ganz andere Zielgruppe.»