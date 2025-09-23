Im Rahmen der Transaktion wird CEO John Stewardson, Gründer und bisheriger Mehrheitsaktionär von Africa Design Travel, per Ende 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden. Seine Nachfolge soll die aktuelle Chief Operating Officer (COO) Petra Buller übernehmen. Am Namen, der Positionierung und der Firmenstruktur werde nichts verändert und alle 9 Mitarbeitenden würden weiterbeschäftigt, heisst es weiter.
Über den Verkaufspreis wurde gemäss Mitteilung Stillschweigen vereinbart. Den Angaben zufolge erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 7 Millionen Franken. Die Globetrotter Gruppe als Ganzes erwartet für das Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von etwa 210 Millionen Franken und beschäftigt insgesamt 370 Mitarbeitende.
(AWP)