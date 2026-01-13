«Im Zuge dieser Reorganisation werden in der Schweiz 48 Stellen in den unterstützenden Funktionen im Head Office abgebaut», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag, die auch an die Mitarbeitenden ging und die AWP auszugsweise vorliegt. Die Läden sowie das Logistikzentrum seien von den Massnahmen nicht betroffen, heisst es. Zuvor hatte die «Handelszeitung» («HZ») über die Pläne berichtet.