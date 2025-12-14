Geplant sind generell auch tiefere Mieten, wie das Warenhaus zuletzt betonte. Diesbezüglich sei man auf gutem Weg, sagte Guagliardi nun. «Es wäre unklug, jetzt Details bekannt zu geben, denn wir stehen kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen.» Sie sei aber zuversichtlich, bereits ab 2026 «deutlich bessere Konditionen» erreichen zu können.