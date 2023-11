Als zweites Szenario nennt die «Handelszeitung» den Kauf aller europäischen Warenhausbeteiligungen von Benkos Signa-Gruppe. Darunter befinden sich so illustre Warenhäuser wie Kadewe in Deutschland oder Selfridges in Grossbritannien. Die Kosten für diesen Deal schätzt das Blatt auf «mehrere Milliarden».