Experte sieht keinen Grund zur Panik

Während in den sozialen Medien bereits über einen möglichen Untergang von Globus - ähnlich wie jener von Jelmoli - diskutiert wird, äussert sich der Detailhandelsexperte Marcel Stoffel optimistischer. «Die Voraussetzungen, dass Globus weiterhin bestehen kann, waren wohl noch nie so gut wie heute», schreibt er in einem Kommentar auf der Plattform Linkedin. Der Weg in eine erfolgreiche Zukunft werde aber nicht einfach sein und wohl «einschneidende Konsequenzen» mit sich bringen.