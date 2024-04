Nun soll die Transaktion ins Trockene gebracht werden, wie unter anderem das deutsche Handelsblatt bereits am Osterwochenende berichtet hatte. Dabei befinde sich die Central Group des Milliardärs Tos Chirathivat aus Thailand vor dem Kauf der deutschen Kaufhaus-Gruppe KaDeWe, der britischen Selfridges und eben auch der Warenhäuser von Globus, wie es in den Berichten heisst. An Globus hält die Central Group bereits die Hälfte des Unternehmens.