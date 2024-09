Konkret übernimmt Central den Betrieb der Geschäfte in den sieben Globus-Warenhäusern in Genf, Lausanne, Bern, Luzern, Zürich, Glatt und St. Gallen sowie in den beiden im Bau befindlichen Häusern am Zürcher Bellevue und am Basler Marktplatz, wie es weiter hiess. Nicht Teil der Transaktion ist die Immobiliengesellschaft von Globus Schweiz. Hier bleibe die Eigentümerstruktur unverändert, hiess es. Central und Signa halten hier aktuell je die Hälfte der Anteile.